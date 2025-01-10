Большая оранжерея Чатсуорта

Прежде чем Джозеф Пакстон построил великолепное сооружение из стекла и железа - Хрустальный дворец для Великой выставки 1851 года, он возвёл огромную оранжерею - Большую оранжерею - на территории Чатсуорт-Хауса в Дербиширских далях.
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