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Битва за Курскую область, новости 19 августа 2024: потери ВСУ, новый фронт. Что происходит в Курске?

Битва за Курскую область, новости 19 августа 2024: потери ВСУ, новый фронт. Что происходит в Курске?

Вчера 2,7K прочитали Российские силы продолжают бои с ВСУ в Курской области, однако СМИ пишут, что на СВО может открыться новый фронт.

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