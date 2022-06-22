Запад обходит по флангам. Но у России есть своя стратегия

Ростислав Ищенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк По мере того как слабеет сопротивление украинской армии, как исчерпываются её боевые возможности, а в массах зомбированного населения возникают первые сомнения в грядущей великой победе украинского оружия, Соединённые Штаты всё активнее начинают готовить к войне и заталкивать в войну свой «второй стратегический эшелон»: Польшу, Румынию, Прибалтику Румыния буквально только что отметилась получением разрешения на введение в Молдавию своих военных.