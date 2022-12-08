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Рост сегмента электромобилей, похоже, становятся весьма заметным трендом российского авторынка

Рост сегмента электромобилей, похоже, становятся весьма заметным трендом российского авторынка

﻿﻿Рост сегмента электромобилей — очень заметная тенденция на российском авторынке. Однако многие проблемы, связанные с массовой эксплуатацией таких машин, можно решить только с помощью межотраслевого сотрудничества.

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