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Царьград

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Суд взыскал 200 тысяч с женщины, сбившей подростка-велосипедиста

Суд взыскал 200 тысяч с женщины, сбившей подростка-велосипедиста

Староминской районный суд полностью удовлетворил иск о компенсации морального вреда и обязал автомобилистку выплатить 200 тыс.

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