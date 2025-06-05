Экс-советник Трампа Бэннон предложил депортировать Маска

Американский предприниматель Илон Маск находится в США нелегально и должен быть депортирован. Такое мнение высказал бывший главный политстратег президента США и его неофициальный советник Стивен Бэннон в интервью газете The New York Times (NYT).
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