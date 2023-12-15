Молодая Индонезия помогает стареющей Японии с трудовыми мигрантами

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). В ближайшие 5 лет прием в Японию индонезийских рабочих-мигрантов увеличится в четыре раза, что станет серьезным стимулом для сотрудничества, которое поможет Стране восходящего солнца уменьшить нехватку рабочей силы, вызванную старением населения.
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