Молодая Индонезия помогает стареющей Японии с трудовыми мигрантами

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). В ближайшие 5 лет прием в Японию индонезийских рабочих-мигрантов увеличится в четыре раза, что станет серьезным стимулом для сотрудничества, которое поможет Стране восходящего солнца уменьшить нехватку рабочей силы, вызванную старением населения.