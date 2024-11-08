AdIndex Awards 2024: в юбилейный год вспоминаем лучшее

Ежегодно лучшие представители отрасли собираются, чтобы узнать лидеров рейтинга Digital Index, 2024 год — не станет исключением! Церемония вручения первой и единственной премии в области рекламы, где победителей определяют рекламодатели пройдет уже 28 ноября в VK Gipsy.
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