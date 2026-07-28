Трубы прорвало спустя неделю после ремонта в Петровском районе Донецка Улица Безлесная, возле поворота на Удачную улицу, ушла под воду.
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Трубы прорвало спустя неделю после ремонта в Петровском районе Донецка Улица Безлесная, возле поворота на Удачную улицу, ушла под воду.
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