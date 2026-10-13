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АТОР: минимальная стоимость охотничьего тура по РФ составляет 100 тысяч рублей

АТОР: минимальная стоимость охотничьего тура по РФ составляет 100 тысяч рублей

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал РИА Новости, что минимальная стоимость охотничьего тура в РФ начинается от 100 тысяч рублей.

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