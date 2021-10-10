ДрузьяПрогрессФрансуаза Скаррон - Чёрная Королева, последняя любовь Людовика XIVhttps://x-files Франсуаза Скаррон - Чёрная Королева, последняя любовь Людовика XIV Годы не пощадили де Монтеспан.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 11.10.2021 Карта дня - 3 мечи Сегодня день немного напряженный, не слушайте никого, так как вас могут сбить с цели и вы можете пойти не по тому пути, будьте выше всего этого, смотрите только вперёд. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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