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Франсуаза Скаррон - Чёрная Королева, последняя любовь Людовика XIV

Франсуаза Скаррон - Чёрная Королева, последняя любовь Людовика XIV

https://x-files   Франсуаза Скаррон - Чёрная Королева, последняя любовь Людовика XIV Годы не пощадили де Монтеспан.

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Юрий Ильинов
🗓 11.10.2021 Карта дня - 3 мечи Сегодня день немного напряженный, не слушайте никого, так как вас могут сбить с цели и вы можете пойти не по тому пути, будьте выше всего этого, смотрите только вперёд. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

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