На ПК вышла игра по аниме «Реинкарнация безработного» за 4166 рублей В Steam сост...

На ПК вышла игра по аниме «Реинкарнация безработного» за 4166 рублейВ Steam состоялся релиз Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Quest of Memories, официальной игры по аниме-сериалу «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире».