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Онколог Бернацкий указал на вред растворимого кофе для ЖКТ

Онколог Бернацкий указал на вред растворимого кофе для ЖКТ

Растворимый кофе практически не содержит кофеина, но имеет в своем составе кофейную кислоту и теобромин.

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Комментарии
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И
Ира
Когда эти врачи между собой уже договорятся насчет кофе?! Одни пишут, что надо пить кофе обязательно с молоком, чтобы восполнить кальций, который от кофе вымывается из организма. И что больше чашки в день пить не следует, потому что кофе возбуждает и потом не уснуть. И что растворимый кофе так же полезен, как обычный, и в нем есть и кофеин, и всё остальное &quot;великолепие&quot;, что и в нерастворимом... Другие &quot;знатоки&quot; противоречат этим утверждениям. А читателю остается гадать на кофейной гуще, кто тут прав, а кто ошибается?! Лучше вообще ничего не писать, людям спокойнее будет. Мало толку от таких спорных мнений.
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