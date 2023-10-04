Онколог Бернацкий указал на вред растворимого кофе для ЖКТ

И

Ира

Когда эти врачи между собой уже договорятся насчет кофе?! Одни пишут, что надо пить кофе обязательно с молоком, чтобы восполнить кальций, который от кофе вымывается из организма. И что больше чашки в день пить не следует, потому что кофе возбуждает и потом не уснуть. И что растворимый кофе так же полезен, как обычный, и в нем есть и кофеин, и всё остальное "великолепие", что и в нерастворимом... Другие "знатоки" противоречат этим утверждениям. А читателю остается гадать на кофейной гуще, кто тут прав, а кто ошибается?! Лучше вообще ничего не писать, людям спокойнее будет. Мало толку от таких спорных мнений.