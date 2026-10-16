Российский уфолог Юрий Григорьев раскритиковал заявление астронавта Чарльза Дьюка о демонах и НЛО. Почему версии о сверхъестественных силах вызвали новый спор? Может ли за неопознанными летающими объектами скрываться не внеземная цивилизация, а демонические силы? Американский астронавт Чарльз Дьюк придерживается именно такой версии.