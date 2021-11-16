Пронько: "Самому влиятельному чиновнику правительства устроили разнос"

Гаражный кооператив ЛАДА

Анатолий

А если хорошо подумать, то зачем Силуанову то, что он предлагает. Чем выгодно лично Силуанову повышение именно цен на сталь, а не повышение акциза. Повышение акциза, как я понимаю это ограничение государством вывоза за рубеж стали. А чем выгоден вывоз за рубеж? А там цены ого-го. Доход компаний растёт, а внутри цены на сталь растут. Кому выгодно? И владельцам компаний и лично Силуанову - его министерство в шоколаде. Владельцы компаний благодарят(формы благодарности разные) и Путин смотрит ласково - ведь результат у министерства хороший. А кому плохо? Плохо тем кто платит за рост цен на сталь. А кто это ? А это мы с вами. Наши дети, внуки, которые оплачивают рост цен, прежде всего на жильё. А потом на всё. Кто ремонтирует квартиры это видит хорошо, как взлетают цены на металл - в разы. А этот гражданин Силуанов пугает в Думе нас тем, что ВТО ухудшит нам ситуацию в экспорте других продуктов. Так это нам хорошо! Не будем вывозить пшеницу, хлеб в цене расти не будет, не будем масло и сахар вывозить - цены на них не будут расти и т. д. Силуанов пугает , золото-валютные запасы уменьшатся начнут. А на хрена они растут и растут. Вот даже золото вывозить уже начали. Действительно, а на хрена они растут и растут. А для того, что это показатель "работы" Силуанова и Центробанка. Значит они хорошо работают и Путин на их руководителей ласково смотрит. И МВФ их хвалит. Хорошо выкачивают денежку из населения. Как на Окраине это делают их ставленники. И Хуснуллин радуется. А причём Хуснуллин? А он говорит, что денег много, а рук нет, чтобы работать. Надо мигрантов побольше завозить. А в Госдепе руки потирают - завозите, завозите. Германия и Франция уже навезли!!!! Пусть и глупая Россия завозит. Эй, Дума, поспрашивайте почаще этих обласканных взглядом Путина деятелей. Да ещё руководителя МВД по ситуации с диаспорами в России, да и МИД совместно с МВД попросите разобраться, кто чем должен заняться в отношении мигрантов. Кому они выгодны, а кому до лампочки, дескать, на хрен нам МИДу эта головная боль. Мы МИД. Ведь люди всё видят. Вот Володина одёрнули за слова о незаменимости Путина, смотрите, как он за Силуанова взялся. А ведь ещё Набиуллина ждёт, притихши. Я уж о Толике Рыжем молчу - вообще, говорят, сухари сушит. А посадят Толика, Греф заткнётся вообще. А то уже пытался образование реформировать по -грефовски. Так что у Думы новой, особенно у Володина, работы непочатый край. Ждём результатов этой работы, Володин.