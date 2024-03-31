Прилепин высказался о Хаматовой, которой грустно смотреть на коллег

Актриса заявила, что она все равно уехала бы из России Известный писатель Захар Прилепин прокомментировал в своем телеграм-канале слова актрисы Чулпан Хаматовой о том, что ей грустно смотреть на коллег, которые остались в России.
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