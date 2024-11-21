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Закон и Порядок

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Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Главные новости. Сиб.фм На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о запуске масштабных чисток сразу в нескольких государственных ведомствах.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Красавчик! 👍
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7 час.
Бобкина Татьяна
Интересно, а не стыдно господину Шойгу смотреть людям в глаза, народ считал его порядочным человеком, другом президента
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7 час.
лилия дрогочинская
Браво, Андрей Рэмович! Храни Вас Бог!
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7 час.

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