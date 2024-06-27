Антикрестовый поход Пашиняна

В ныне уже далёком 2018 году состоялся у меня примечательный разговор с одним знакомым армянином. Товарищ мой, уже преклонных лет, всю жизнь честно работал, да и гражданин далеко не глупый, годы не те для глупостей.
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