Генерал Лев Рохлин и генерал Александр Галкин. Коллаж © LIFE. Фото © duma.gov.ru, © ТАСС / Виктор Великжанин Официальной версии убийства генерала Льва Рохлина до сих пор верят не все.
Что связывает отца Максима Галкина и убийство генерала Льва Рохлина
Комментарии
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Jurij Najdenov
Есть, кем, но им ходу не дадут. По СВО видно.
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3 час.
Михаил Молчев
Лучше уж никаких, чем таких. К тому же портки просиживать и жопами мягкие кресла греть любой сможет. Один хрен, от этой госдуры никого толка кроме вреда нет и не будет.
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2 час.
Александр Батт
Я об истории и написал. Большевики-комму6нисты незаконно захватили власть в России и творили беззаконие весь период своего правления.
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1 час.
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