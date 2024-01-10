Что связывает отца Максима Галкина и убийство генерала Льва Рохлина

Есть, кем, но им ходу не дадут. По СВО видно.

Михаил Молчев

Лучше уж никаких, чем таких. К тому же портки просиживать и жопами мягкие кресла греть любой сможет. Один хрен, от этой госдуры никого толка кроме вреда нет и не будет.