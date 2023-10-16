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Байден заявил, что хочет объединить Европу для «подавления» Путина

Байден заявил, что хочет объединить Европу для «подавления» Путина

Он подтвердил, что будет баллотироваться вновь. фото: whitehouse.gov Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он в нынешней международной и внутренней обстановке идти на второй срок.

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