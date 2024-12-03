ВС РФ создали в Запорожской области буферную зону

ВС РФ при помощи БПЛА создали в Запорожской области буферную зону от линии боевого соприкосновения на расстоянии в 30 км, рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер».
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