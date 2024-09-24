В ЛНР из-за засухи пересохли реки, и бушуют пожары

Из-за сильной засухи в ЛНР пересохла часть рек, и почти ежедневно бушуют пожары. Еще в июле ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по ЛНР отмечало, что почвенная засуха достигла критериев опасного агрометеорологического явления, подчеркивая, что сложившиеся метеоусловия окажут негативное влияние на урожайность кукурузы.