Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoly Kiselev
    Интересно и познавательно. Действительно, если путь «из варяг в греки» выдохся, то и значение Киева стало не тем что ...Почему рухнула «К...
  • Николай Берлизов
    Всегда к Вашим услугам!✊К 85-летию со дня...
  • Aнатолий Райков
    Фильм Туман. Зияю...

95 лет назад серп и молот победили безработицу

95 лет назад серп и молот победили безработицу

95 лет назад не стало безработицы. 13 марта 1930 года в СССР закрылась последняя биржа труда — Московская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
mm
maiop maiop
Однако!  &quot;С 1990 г. Появились Службы Занятости&quot;!!!  Это разве не является Биржей Труда???  Как &quot;удалось&quot; Возродить Безработицу???  Кого &quot;благодарить&quot; за это???
Ответить
2 д.
Ирина52
Благодарите Горбачева и Ельцина  за подготовку перехода к капитализму
Ответить
2 д.
Aнатолий Райков
А начинать надо не с Горбачёва и Ельцина,в то время в правительстве много засевших,кто желал власти.А Горбачёв и Ельцин были исполнителями этой авнтюры. https://rutube.ru/video/80f98b7ae40c84af7daf7f1a3f1b0409/?t=272&amp;r=plwd
Вот почему СССР не стало.
RUTUBE
Ответить
2 д.
наверх