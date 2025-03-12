95 лет назад серп и молот победили безработицу

mm maiop maiop Однако! "С 1990 г. Появились Службы Занятости"!!! Это разве не является Биржей Труда??? Как "удалось" Возродить Безработицу??? Кого "благодарить" за это???

Ирина52 Благодарите Горбачева и Ельцина за подготовку перехода к капитализму