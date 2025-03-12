95 лет назад не стало безработицы. 13 марта 1930 года в СССР закрылась последняя биржа труда — Московская.
95 лет назад серп и молот победили безработицу
Комментарии
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mm
maiop maiop
Однако! "С 1990 г. Появились Службы Занятости"!!! Это разве не является Биржей Труда??? Как "удалось" Возродить Безработицу??? Кого "благодарить" за это???
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2 д.
Ирина52
Благодарите Горбачева и Ельцина за подготовку перехода к капитализму
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2 д.
Aнатолий Райков
А начинать надо не с Горбачёва и Ельцина,в то время в правительстве много засевших,кто желал власти.А Горбачёв и Ельцин были исполнителями этой авнтюры. https://rutube.ru/video/80f98b7ae40c84af7daf7f1a3f1b0409/?t=272&r=plwd
Вот почему СССР не стало.
RUTUBE
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2 д.
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