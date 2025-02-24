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Царьград

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Президента Польши поставили на одну полку с Тихановской. Трамп унизил Дуду у всех на глазах

Президента Польши поставили на одну полку с Тихановской. Трамп унизил Дуду у всех на глазах

Президент США Дональд Трамп унизил своего польского коллегу Анджея Дуду у всех на глазах. Он заставил его ждать час, но при этом уделил ему всего 10 минут.

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Комментарии
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Eduard
Дуда-к!
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1 д.
Eduard
Тихановская аферистка которой повезло.За то что она скажет на камеру:&quot;Свобода и демократия&quot;,её содержат в элитных отелях и платят тысячи евро.А она просто усастница переворота!
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1 д.
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