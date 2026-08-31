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Дружеский жест от Венесуэлы — восполнить американские запасы нефти

Дружеский жест от Венесуэлы — восполнить американские запасы нефти

Что только не сделаешь, чтобы подстелиться под американцев ради сохранения власти и мифических перспектив экономического развития Фото: Lev Radin / ZUMA / Global Look Press Делси Родригес, исполняющая обязанности президента, не может нарадоваться отменой личных санкций Вашингтона и с радостью раздает суверенитет своей страны над полезными ископаемыми.

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