Там ГосУма хочет начать наказывать военнослужащих в зоне СВО за использование гаджетов с доступом в интернет (читай - смартфонов и иже с ними).
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Там ГосУма хочет начать наказывать военнослужащих в зоне СВО за использование гаджетов с доступом в интернет (читай - смартфонов и иже с ними).
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