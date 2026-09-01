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«Россия приёмом Чингисхана ломает хребет украинской экономике» – Кедми

«Россия приёмом Чингисхана ломает хребет украинской экономике» – Кедми

Россия сменила тактику, и теперь исход войны будет решать не столько фронт, сколько то, как долго продержится экономика Украины.

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