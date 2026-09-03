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Татар-информ

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Семья в Татарстане попала в реанимацию после ужина из собранных грибов

Семья в Татарстане попала в реанимацию после ужина из собранных грибов

Семья из Татарстана отравилась ужином из собранных ими грибов. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГКБ №7 им.

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