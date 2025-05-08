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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейни исключен из рейтинга P4P от The Ring. Канело опустился на одну строчку

Сауль Альварес, победивший Уильяма Скалла единогласным решением судей на турнире в Эр-Рияде, потерял одну позицию и оказался на восьмой строчке списка.

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