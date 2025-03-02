Договоры не подписаны – почему в Чалне-1 больше месяца нет газа

В Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору прокомментировали напряженную ситуацию с газоснабжением ряда домов в поселкефото: стопкадр VK-группы «Народный фронт» Странная ситуация с газом возникла в ряде домов Чалны-1 в Карелии.
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