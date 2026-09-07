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Царьград

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В суде Архангельской области у 18-летнего парня изъяли нож-выкидушку

В суде Архангельской области у 18-летнего парня изъяли нож-выкидушку

В Вилегодском районном суде пресекли попытку пронести холодное оружие. Инцидент произошел, когда 18-летний посетитель явился за постановлением по административному делу, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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