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В результате атаки БПЛА на дом в Перми погибли родители депутата заксобрания и президента БК «Парма»

В результате атаки БПЛА на дом в Перми погибли родители депутата заксобрания и президента БК «Парма»

ПЕРМЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Жертвами атаки украинского беспилотника, который врезался в высотку в Перми, стали родители депутата краевого заксобрания и президента баскетбольного клуба «Парма» Сергея Богуславского.

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