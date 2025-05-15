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В США раскрыли трюк Зеленского в отношении Путина

В США раскрыли трюк Зеленского в отношении Путина

RS: Зеленский пошел на трюк с приглашением Путина на переговоры из-за Трампа Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского лидера Владимира Путина на переговоры в Стамбул для того, чтобы добиться благосклонности со стороны президента США Дональда Трампа.

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