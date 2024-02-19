В США оценили возможности России для дальнейшего проведения спецоперации

У России есть возможности и дальше проводить спецоперацию, пишет Business Insider. «С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий», — сказал Хассан Малик, макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles.