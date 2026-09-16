Реконструкция моста через Кизитеринку обойдется в 62,7 млн рублей

Итоги конкурса на реконструкцию автомобильного моста через Кизитеринку, расположенного на улице Сарьяна, появились на портале госзакупок 15 сентября.
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