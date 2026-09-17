Куда движется российский e-commerce: пять трендов, которые определят онлайн-торговлю в 2024 году

Российский рынок электронной коммерции продолжает удивлять темпами роста. Ежегодно он прибавляет примерно треть, и, по прогнозам аналитиков, в 2024 году его совокупный оборот превысит отметку в 7,2 триллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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