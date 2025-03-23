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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» провел 3-й период матча с «Рейнджерс» с 10 форвардами – Петтерссон и Хегландер выбыли из-за травм

Нападающие Элиас Петтерссон и Нильс Хегландер выбыли во втором периоде из-за травм, характер которых не раскрывается.

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