Станкович стал вторым тренером, одержавшим три крупные победы в пяти первых матчах чемпионата России за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович установил выдающееся достижение, став вторым наставником в истории клуба, которому удалось одержать три крупные победы в первых пяти матчах чемпионата России.
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