Прогноз погоды в Крыму на 30 октября

Прогноз погоды в Крыму на 30 октябряВ Симферополе +14 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и пасмурноВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и малооблачноВ Джанкое +15 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +15 и пасмурноВ Керчи +15 и облачно с.