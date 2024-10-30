Прогноз погоды в Крыму на 30 октября

Прогноз погоды в Крыму на 30 октябряВ Симферополе +14 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и пасмурноВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и малооблачноВ Джанкое +15 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +15 и пасмурноВ Керчи +15 и облачно с.
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