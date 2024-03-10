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Единый лесопожарный центр в Архангельской области оснастят современными БПЛА

Единый лесопожарный центр в Архангельской области оснастят современными БПЛА

40 единиц новой техники появится в Архангельской области в 2024 году. Рассказываем подробности.Благодаря существованию национального проекта “Беспилотные авиационные системы”, в Поморье закупят 40 единиц новой современной техники для Единого лесопожарного центра.

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