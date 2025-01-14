Диетолог Ноев рассказала о самой вредной воде для питья

Утолять жажду из-под крана не нужно Пить нефильтрованную холодную воду не стоит, но гораздо опаснее для здоровья горячая вода из-под крана, сообщила «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.
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