Русское подполье Херсона раскрыло позиции ВСУ в оккупированном городе

Партизаны передали Армии России информацию о местоположении высокопоставленных украинских офицеров.Организация сопротивления "Русский Херсон" сообщает, что войскам России были переданы координаты расположения бригадного генерала Дропатого, а также полковников Поляков и Талько Вооружённых сил Украины.
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