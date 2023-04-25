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Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о перестрелке украинских боевиков и грузинских наемников в Константиновке

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о перестрелке украинских боевиков и грузинских наемников в Константиновке

Бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС о завязавшейся ссоре между украинскими боевиками националистических батальонов и грузинскими наемниками, которая переросла в перестрелку и закончилась потерями.

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