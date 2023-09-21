Люди Собаки устроили лай и забастовку в Берлине

Европейцы продолжают сходить с ума. Больше тысячи человек в костюмах собак собрались на Потсдамском вокзале и начали выть и лаять как животные в поддержку одного из своих, который сделал реалистичный костюм животного и начал в нем расхаживать.
Европейцы продолжают сходить с ума. Больше тысячи человек в костюмах собак собрались на Потсдамском вокзале и начали выть и лаять как животные в поддержку одного из своих, который сделал реалистичный костюм животного и начал в нем расхаживать.
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