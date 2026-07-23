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Губернатор Подмосковья проверил ремонт котельной в Лобне накануне отопительного сезона

Губернатор Подмосковья проверил ремонт котельной в Лобне накануне отопительного сезона

ЛОБНЯ, 23 июля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил районную тепловую станцию «Красная Поляна» в Лобне, где идет капитальный ремонт в рамках концессионного соглашения с «ТЭК-10».

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