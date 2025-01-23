«Откат к нездоровому прошлому». Бодипозитив потерпел крах. Почему теперь вновь стало модным худеть до истощения?

Последние годы мир моды активно боролся за репрезентацию разных типов фигуры. На волне тренда бренды активно приглашали к сотрудничеству девушек, которые носят одежду самого разного размера, а порой даже выпускали на подиум исключительно крупных манекенщиц.
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