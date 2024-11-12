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Оппозиция в Абхазии перекрыла ключевые мосты в Сухуме после задержания активистов

Оппозиция в Абхазии перекрыла ключевые мосты в Сухуме после задержания активистов

Президент Абхазии провел экстренное совещание Совбеза из-за протестов. По данным местных СМИ, поводом стало жесткое задержание нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РоссиейВ Абхазии протестующие попытались прорваться в здание Службы госбезопасности.

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