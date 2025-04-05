МЧС России поздравляет Авторадио с 32-летием в эфире!

За эти годы Авторадио стало настоящим медиабрендом, объединяющим миллионы слушателей по всей стране. Ваши эфиры — это энергия, актуальные новости, живые концерты и проекты, которые задают темп каждому дню.
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