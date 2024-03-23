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Хинштейн: "Крокус" охраняла частная охранная организация "Крокус профи"

Хинштейн: "Крокус" охраняла частная охранная организация "Крокус профи"

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал фейком сообщение о том, что концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске якобы охраняло федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Охрана" Росгвардии.

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