Politico: ЕС опасается ухудшения позиций Украины из-за давления Трампа на Киев

Европейские лидеры опасаются, что стремление президента США Дональда Трампа снизить цены на топливо путем давления на Киев может ослабить позиции Украины.
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